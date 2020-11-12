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嘉市女涉持刀砍傷母親 有滅證之虞遭羈押

中央社 / 嘉義市12日電

嘉義市11日深夜一對母女因細故吵架，母親楊姓婦人疑遭女兒黃姓女子持水果刀砍傷腹部及背部，立即送醫，幸無生命危險，黃女（右）則被警方帶回派出所訊問。中央社
嘉義市11日深夜一對母女因細故吵架，母親楊姓婦人疑遭女兒黃姓女子持水果刀砍傷腹部及背部，立即送醫，幸無生命危險，黃女（右）則被警方帶回派出所訊問。中央社

嘉義市一名黃姓女子昨天疑不滿母親一直碎碎念起爭執，涉嫌持水果刀砍傷母親，黃女今天被依殺人未遂罪嫌移送，檢方複訊後聲押，嘉義地方法院依有湮滅證據之虞裁定羈押。

警方昨天逮捕黃女並帶回訊問，她因拒絕夜間訊問，並要求律師到場，今天才開始偵訊，於傍晚移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，認為被告黃女涉及殺人未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大且有反覆實施犯罪之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，被告黃女除了涉及殺人未遂重罪外，其犯案後，還動手清理現場，有湮滅證據之虞，因此裁定羈押，因為無共犯，沒有禁見。

嘉義市溪興街一棟公寓大樓內昨天深夜發生凶殺案件，黃女與母親起爭執，涉嫌持水果刀砍傷母親，造成其母親腹部、背部及右手肘都有刀傷；黃女行凶後，便反鎖在房間內，她的母親楊姓婦人忍痛通報119救護，也通知丈夫回家。

楊婦意識清楚，腹部有2到3公分刺傷、背部30公分割傷、右手肘5公分穿刺傷，經送醫進行手術縫合傷口後，目前在加護病房觀察。

黃女行凶後，反鎖在房內，經警消人員勸說還是不開門，在黃女的父親同意下，消防人員破門而入，警方將她逮捕，並在黃女皮包內找到凶器水果刀。

黃女供稱，昨天晚間吃完藥，母親進入房間又一直碎碎念，因感到威脅，才會從皮包內拿刀出來嚇嚇母親，不料，揮舞中傷害到母親，並沒有殺人意圖。

黃女父親指出，與妻子、女兒同住，3人平時相處正常，妻子偶爾會唸一下女兒，女兒有幻想症狀，長期有到醫院看診服藥，並無攻擊傾向。

嘉義 殺人

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