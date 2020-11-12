影／老翁酒後騎車衝保險公司理論 持鐮刀砍傷兩員工

台中市清水區一家保險公司驚傳砍人案件，79歲林姓老翁今天下午疑因保險問題，喝酒後騎機車到保險公司理論，雙方爆發口角衝突，老翁憤而持鐮刀劃傷公司一名女員工臉部，並劃傷一名男員工的手，兩人送醫治療，詳細案情由警方進一步調查釐清。

今天下午4時45分，林姓老翁疑因保險問題，酒後騎機車並攜鐮刀，進入清水區中華路一家保險公司理論，雙方爆發口角衝突，林姓老翁一氣之下，持鐮刀四處揮舞，劃傷陳姓女員工(55歲)臉部，廖姓男子(32歲)見狀上前制止，拉扯過程中，廖男的手也遭劃傷。

台中市消防局表示，報案人指稱有人拿刀闖入，現場有人被砍傷，請求派遣救護車協助送醫。救護人員趕到場，發現公司兩名員工受傷，趕緊送往童綜合醫院治療。

童綜合醫院表示，廖男到院意識清楚，左手虎口有6公分撕裂傷口，經治療後已出院；陳女到院意識清楚，嘴唇撕裂傷、下巴有穿刺傷、左手腕撕裂傷，需進行手術。

林姓老翁向警方供稱，自己有3、4個保險，但保險公司都沒有退保給他，向公司理論也問不到結果，因此憤而行兇，至於行兇的鐮刀是在路邊撿的。據了解，林姓老翁疑有精神疾病，平時有在服藥，是否因保險問題引起糾紛，須由警方進一步調查釐清。

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