曾認打人！三峽1歲女童疑受虐致死 母與男友獲不起訴

新北市三峽一名1歲女童去年12月突然昏迷倒地，送醫後，醫院發現其頭部、臀部和大腿有瘀傷，懷疑是兒虐案件，啟動通報機制；事後，女童不幸過世，其母和其母男友因曾經動手打她，開車未使用幼童座椅害她摔下座位，被新北市政府指控傷害致死和過失致死，但2人否認，經新北地檢署調查，今天獲不起訴處分。得再議。

檢警調查，女童母親及男友去年12月17日見女童晚上不睡覺，勸說無效後，曾以木製「不求人」打她屁股和大腿。此外，2人開車帶女童出門時，因為沒有使用幼童座椅，也害她在煞車時從座位摔落腳踏墊。

女童去年12月23日突然昏倒，送醫檢查有嚴重腦水腫和頭部、臀部及大腿淤傷情形，今年5月死亡；由於醫院事發時有啟動通報機制，市府調查人員懷疑女童死亡與其母和其母男友行為有關，指控2人傷害致死等罪。

檢方偵訊時，女童母親和男友都承認動手和未使用幼童座椅，但否認傷害致死等犯行。2人辯稱動手是因為女童很不聽話，吵鬧聲已影響鄰居才出手管教，但其頭部瘀傷是女童自己跌倒造成，而女童從座椅摔落後也無異狀，不清楚她為何會突然昏倒。

檢方將女童病例及解剖資料送鑑定，報告顯示女童最有可能的死因是腦水腫導致，但腦水腫的原因有很多種，有可能是外力造成，也有可能是癲癇、電解質不平衡、缺氧等情造成，其身上人為傷勢與死亡結果無關，也無法確認從座椅跌落情況與腦水腫有關，因此難認其母與其母男友涉嫌傷害致死或過失致死。