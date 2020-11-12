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台中7旬翁衝進保險公司 持鐮刀劃傷2員工
台中市清水區一家保險公司驚傳砍人案件，79歲林姓老翁今天下午因保險問題到保險公司理論，雙方發生口角衝突，老翁憤而持鐮刀劃傷公司一名女員工臉部，另劃傷一名男員工的手，送醫搶救中，詳細案情由警方進一步調查釐清。
警方初步調查，今天下午4時45分，清水區中華路一家保險公司，林姓老翁因保險問題，攜鐮刀進入保險公司理論，雙方爆發口角衝突，林姓老翁一氣之下，持鐮刀劃傷陳姓女員工(55歲)臉部，廖姓男子(32歲)見狀上前制止，拉扯過程中，廖男的手也遭劃傷，送往童綜合醫院治療中。
童綜合醫院表示，廖男到院意識清楚，左手虎口有6公分撕裂傷口，經治療後已出院；陳女到院意識清楚，嘴唇撕裂傷、下巴有穿刺傷、左手腕撕裂傷，需進行手術。
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