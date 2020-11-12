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遭疑勾結搶賭場 男子被電擊餵毒凌虐致死

中央社 / 基隆12日電

楊姓和魏姓男子懷疑李姓男子參與行搶賭場，約出李男後不僅對他拳打腳踢，還以電擊、餵毒凌虐李男致死，法院審理後，判處楊男、魏男7年4月、7年徒刑，全案可上訴。

基隆地院判決書指出，楊姓和魏姓男子為表兄弟，楊男介紹劉男至吳姓男子經營的賭場顧場，魏男介紹賭客則可抽取分紅，吳男得知劉男疑似勾結外人至賭場行搶，要求楊男查明原委。

吳男去年3月1日晚間以顧賭場為由，通知劉男至住家集合，楊男見劉男進門，大聲喝令劉男跪下，並拿出手銬要求劉男自行銬上，質問是否勾結外人至賭場行搶，楊男並徒手及持棍棒毆打劉男，逼迫劉男承認並供出其他搶匪，但劉男始終否認參與行搶賭場。

眾人接著將劉男帶到一處洗車場繼續逼問，楊男、魏男等人接續以腳踢、徒手及持棍毆打劉男，楊男並拿延長線，將電線通電後淋水電擊劉男手部。

期間有人拿走劉男的手機，檢視LINE對話紀錄後，認定劉男的表哥李男涉及賭場搶案，於是逼迫劉男誘使李男至洗車場見面，直到隔天上午7、8時許才釋放劉男。

李男去年3月2日凌晨2時許抵達洗車場，楊男、魏男等人立即上前包圍，並持手銬將李男雙手銬住，楊男拿保鮮膜將李男全身綑住，並拿延長線將電線通電後淋水電擊李男。

魏男見李男痛呼哀嚎，突然拿毒品愷他命倒入李男口中，直到發覺李男傷勢嚴重才放人，李男送醫急救後，因心肌梗塞及藥物中毒宣告死亡。

楊男、魏男在法院審理時坦承傷害李男，但都矢口否認有傷害致死犯行，對於將毒品倒入李男口中，魏男辯稱看見李男在地上一直喊痛，因為愷他命是止痛劑，就直接倒愷他命到李男的嘴裡。

法院表示，李男生前患有冠狀動脈粥狀硬化，因被毆打引起心肌梗塞急性發作，加上又施用愷他命，最後因心肌梗塞及藥物中毒而死亡，死亡方式應考慮歸類為「他殺」，李男的死亡與楊男、魏男的傷害行為有相當因果關係。

此外，法院指出，從李男遍布全身的傷痕，可見楊男、魏男等人並非選擇要害攻擊，無欲置李男於死地的殺意，依傷害致人於死罪，分別判楊男、魏男7年4月、7年徒刑，另依私行拘禁罪，判楊男、魏男6月、5月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

賭場 心肌梗塞 中毒

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