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逆女不滿母親碎碎念持刀揮砍 檢方依殺人未遂罪聲押

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

33歲黃姓女子昨晚10時許在嘉義市溪興街住處，持水果刀砍傷58歲母親，警方今天下午依殺人未遂罪嫌送辦，嘉義地檢署複訊後依涉犯重罪，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押。

黃女供稱，昨晚吃了身心科的藥，準備要睡覺，但母親卻入房內一直碎碎念，她覺得是言語暴力，一氣之下就拿出皮包內的水果刀，往母親砍去，「希望媽媽不要控制我的人生，讓我好好睡覺」。

警方調查，黃女從皮包拿出水果刀，砍傷黃母腹部、背部，隨即反鎖在房內，黃母忍著劇痛，先打電話報案說「我被女兒砍了兩刀」，再打電話請黃父回來，消防局到場後，見黃母身上渾身是血，客廳也滿布血跡，隨即將她包紮送醫，目前已開刀縫合，還在加護病房觀察。

警方獲報黃女持有凶器，持長棍、盾牌和戴防割手套到場，但黃女不聽黃父及警消人員勸說，遲遲不開門，在黃父同意下，消防人員持敲棒將門鎖破壞，破門入內後，發現黃女冷靜地在房內滑手機，立即將她逮捕。

但黃女面對警方詢問「刀在哪裡？」、「為何砍媽媽」，都說「不知道」，警方一直搜索不到凶器，趕緊派員問母親，才知她從皮包內拿出刀，果然在皮包內找到水果刀。黃女後來才供稱，她隨身攜帶水果刀，主要是切水果，平時也可以防身。

黃父表示，女兒情緒長期不穩，已就醫十多年，昨天上午也去看醫生，平常在家裡都很正常，從沒有暴力行為，曾有一度到台北工作，近年返家住，雖然沒工作，靠著父母供養，但平常相處融洽，「不解為何會發生此事」。

黃女昨天拒絕夜間偵詢，上午要做筆錄時，也要求律師到場，黃父想陪她偵詢也被拒絕，警方後來請法扶律師到場陪同偵詢。

警方昨（11日）晚逮捕黃姓女子。記者李承穎／攝影
警方昨（11日）晚逮捕黃姓女子。記者李承穎／攝影

嘉義 殺人

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