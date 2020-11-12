8旬老翁失去呼吸心跳 消防員電擊8次救回一命
新竹縣一名邱姓老翁上月突然昏倒，當場失去呼吸心跳，消防員將人送醫時給予8次電擊，成功搶救老翁生命，老翁今天特別再向消防員感謝「救命」。
新竹縣消防局指出，上月30日下午3時許接獲1起救護案件，地點在關西鎮一處活動中心，現場一名85歲邱姓老翁倒地，疑無呼吸、心跳。
關西分隊員張宇浤、李東幸以及救護義消凌相萍到場後，發現已經有民眾協助CPR，立刻接手建立人工呼吸道，並啟動自動CPR機及自動體外心臟電擊去顫器（AED）等處置。
不久，AED傳出第1次的建議電擊提醒，負責處置的李東幸立即電擊，並在送醫過程陸續給予8次電擊。
邱姓老翁送醫後，心臟恢復跳動，也可測到血壓，但因心律不整，裝節律器，後來，從急診轉入加護病房，再移入普通病房，17天後已能自行走出醫院。
邱姓老翁說，他現在感覺神清氣爽，還拉起衣服，露出胸部中間黑色的圓形痕跡，「這是從鬼門關前走一回的印記」。對於，暈倒前與被急救的過程，已無印象。
張宇浤、李東幸也因順利搶救人命，新竹縣消防局長孫福佑親自頒發「神乎其技」獎章，肯定他們的努力。
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