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女子網路交友遭恐嚇 險遭詐2萬元
高雄吳姓女子因在網路上交友，詐騙集團誆稱約見面要先支付遊戲點數，吳女不從還遭對方恐嚇報復，正當她拿著2萬元現金到超商購買時，店家察覺有異狀，報警處理，吳才發現險遭詐騙。
三民二警分局覺民派出所前昨天下午4點多時，接獲大豐一路上的某超商店長來電，稱有女子要買大量遊戲點數，感覺有異。
覺民所翁姓、吳姓警員獲報後趕往現場，發現吳女（47歲）手拿2萬元現金，站立在櫃台前，她見到警方到場還一臉驚訝，並說「沒想到只是買個遊戲點數，還驚動警方」。
警方先緩和吳女情緒，便趁機詢問她遊戲點數用途，一開始吳女還辯稱是玩遊戲要用，但吳神情閃爍，面對警員詢問又支支吾吾回答不出，引起警方懷疑。
警員懷疑吳女受騙，進一步向她講解交友詐騙手法，如交友見面前要驗證身分、購買點數，若不答應還可能會遇上詐騙集團誆稱有「大哥」出面處理，再傳送民眾受暴的影片、照片以威脅被害人。
吳女聽聞後，見她睜大眼睛，一臉不可置信，警方追問下得知她也被同樣手法恐嚇，因她擔心遭到報復才不敢向警方表明，不過在聽聞警方解釋後，才知道險遭詐騙。
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