印尼男手機遺失 警方3小時尋回

花蓮海岸風景壯麗，吸引遊客前往觀光，偶爾遺落物品需要警方協助。昨天1名印尼籍男子至東海岸遊玩，不小心將手機遺落在計程車上，花蓮吉安警分局鹽寮派出所獲報後，立即調閱路口監視器「以車追機」，最後順利物歸原主。見手機失而復得，讓印尼籍男子非常高興，也感謝熱心警方幫忙。

警方表示，印尼籍男子在昨天上午9時左右，與友人自台北市搭火車到花蓮，隨即搭計程車前往遠雄海洋公園遊玩，當男子準備拿出手機拍照時，摸遍全身口袋遍尋不著，發現手機不見了，冷靜一想才驚覺可能是遺落在剛離開的計程車上，擔心會不會找不到。

由於人生地不熟，不知所措的男子只好向當地警方求助，鹽寮所長黃鏡峯、警員黃威滕得知後，立即調閱海洋公園、花蓮大橋等處路口監視器，找出計程車所屬車行及車號，接著透過車行順利與司機取得聯繫，前後約3個小時，警方便將手機尋回物歸原主，也讓這名印尼籍遊客對台灣警察的服務效率留下深刻印象。