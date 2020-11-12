印尼男手機遺失 警方3小時尋回
花蓮海岸風景壯麗，吸引遊客前往觀光，偶爾遺落物品需要警方協助。昨天1名印尼籍男子至東海岸遊玩，不小心將手機遺落在計程車上，花蓮吉安警分局鹽寮派出所獲報後，立即調閱路口監視器「以車追機」，最後順利物歸原主。見手機失而復得，讓印尼籍男子非常高興，也感謝熱心警方幫忙。
警方表示，印尼籍男子在昨天上午9時左右，與友人自台北市搭火車到花蓮，隨即搭計程車前往遠雄海洋公園遊玩，當男子準備拿出手機拍照時，摸遍全身口袋遍尋不著，發現手機不見了，冷靜一想才驚覺可能是遺落在剛離開的計程車上，擔心會不會找不到。
由於人生地不熟，不知所措的男子只好向當地警方求助，鹽寮所長黃鏡峯、警員黃威滕得知後，立即調閱海洋公園、花蓮大橋等處路口監視器，找出計程車所屬車行及車號，接著透過車行順利與司機取得聯繫，前後約3個小時，警方便將手機尋回物歸原主，也讓這名印尼籍遊客對台灣警察的服務效率留下深刻印象。
鹽寮派出所長黃鏡峯說，吉安警分局轄區包含吉安、壽豐、秀林鄉等區域，有山也有海岸，地形較為複雜特殊，加上觀光旅遊景點多，總是吸引許多觀光人潮，正所謂「出外靠朋友」，民眾出門在外難免會遇上突如其來的困難，這時警察就成為了大家的好朋友，只要遊客向派出所求助，員警都很樂意幫忙。
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