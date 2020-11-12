國小門口持刀吼叫揮舞 男到案稱帶水果刀防身

屏東縣張姓男子9日傍晚時，持刀在里港鄉玉田國小大門口前吼叫揮舞，附近民眾看到後趕緊報警，警方趕到場時，張男已經離開，經調閱路口監視器查獲張到案，他稱，隨身攜帶水果刀是為了防身，警方將張依違反社會秩序維護法移送屏東地院裁定。

馬來西亞籍女大生命案發生後，引發各界關注校園安全，張姓男子持刀在校園門口吼叫，引發民眾緊張，趕緊報案。據了解，張姓男子（45歲）本身情緒不穩定，因時常被人欺負，案發當晚外出散步，隨身攜帶水果刀，以作防身用。但警方調查周遭監視器畫面及詢據報案人指證，張當時手持手果刀，在玉田國小大門口大聲吼叫揮舞。