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竹聯豹堂副堂主拘提到案 涉違法傾倒百輛貨車廢棄物

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，半年來涉嫌在苗栗縣山區違法傾倒3200立方公尺的塑膠類等廢棄物，相當100輛大貨車運量，另暴力強占同業股權；刑事局拘提林等10人今依組織犯罪防制條例等罪嫌移送，檢方複訊中。

警方調查，林姓男子（43歲）擔任統促黨謝玄黨部主委，去年12月頂下苗栗縣頭份市某廢棄物公司，未經環保局許可收受處理廢棄物，以每輛大貨車30至40立方公尺運量收費1萬至2萬元，載回工廠簡易搗碎後，傾倒在苗栗公館鄉山坡地與後龍鎮農地。

警方昨天會同苗栗縣環保局開挖，發現3200立方公尺的塑膠、泡棉、瀝青、木材等廢棄物，持續追查其餘非法傾倒地點。

據調查，林以幫派背景「插手」廢棄物事業，與人合夥在頭份經營另處廢棄物工廠，去年3月發生廠房租約糾紛，率小弟圍毆合夥人；同年7月，糾眾赴嘉義縣民雄鄉一對父子經營的廢棄物工廠，要求收受廢塑膠，毆打逼簽協議書讓渡百分之50股權；今年1月，林與旗下怪手司機有薪資糾紛，找人從頭份拖走怪手侵占。

刑事局偵四大隊第二隊去年中旬接獲情資展開蒐證，昨天在苗栗、宜蘭、桃園、台中、彰化等縣市拘提林等10人，搜出股東協議書、廠房及器租賃契約書。

林稱不熟悉法規而傾倒廢棄物，對於其餘暴力事證則稱有糾紛。今天下午警詢後將10人依組織犯罪防制條例、廢棄物清理法、強盜、傷害、毀損罪嫌移送。

竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，涉嫌在苗栗縣山區違法傾倒3200立方公尺廢棄物，刑事局開挖清查。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，涉嫌在苗栗縣山區違法傾倒3200立方公尺廢棄物，刑事局開挖清查。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，涉嫌在苗栗縣山區違法傾倒3200立方公尺廢棄物，刑事局開挖清查。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，涉嫌在苗栗縣山區違法傾倒3200立方公尺廢棄物，刑事局開挖清查。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，涉嫌在苗栗縣山區違法傾倒3200立方公尺廢棄物，刑事局開挖清查。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，涉嫌在苗栗縣山區違法傾倒3200立方公尺廢棄物，刑事局開挖清查。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，涉嫌暴力強占同業股權，刑事局搜出股東協議書。記者李奕昕／攝影
竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，涉嫌暴力強占同業股權，刑事局搜出股東協議書。記者李奕昕／攝影
竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，涉嫌在苗栗縣山區違法傾倒3200立方公尺廢棄物，刑事局開挖清查。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，涉嫌在苗栗縣山區違法傾倒3200立方公尺廢棄物，刑事局開挖清查。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，涉嫌暴力強占同業股權，刑事局搜出股東協議書。記者李奕昕／攝影
竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，涉嫌暴力強占同業股權，刑事局搜出股東協議書。記者李奕昕／攝影
竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，涉嫌在苗栗縣山區違法傾倒3200立方公尺廢棄物，刑事局拘提林等10人移送。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫豹堂副堂主林姓男子經營廢棄物公司，涉嫌在苗栗縣山區違法傾倒3200立方公尺廢棄物，刑事局拘提林等10人移送。記者李奕昕／翻攝

廢棄物 苗栗縣 幫派 竹聯幫 統促黨

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