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詐騙車手臨櫃提領百萬現金 行員察覺有異報警查獲
童姓男子昨天近中午到台南北區成功路合作金庫赤崁分行，臨櫃要提領百萬現金，行員懷疑有洗錢情事，報警調查後，童起初說是和友人合資工程款，後來又改和說是向朋友借來要發薪水，前後矛盾，最後才坦承自己是詐騙車手，警詢後今天依詐欺罪嫌法辦。
市警五分局昨天中午11點30分，接獲北區成功路合作金庫赤崁分行來電通報，有民眾臨櫃提領百萬現金，懷疑有洗錢情事，請求警方到場協助辨識查證。
警方趕往現場詢問童姓男子（32歲）提領用途，一開始他表示100萬是與朋友合資工程款，警方檢視童男存摺發現有多筆陌生帳戶匯款資料後，持續追問多筆匯款來源。
童又改口說，是向朋友周轉用來做公司發放薪水，前後說詞矛盾、言詞閃爍，經警方反覆詢問後露出破綻終突破心房，表示帳戶內匯款為詐騙所得。警方隨後將童男帳戶內之100萬元扣押並將童嫌帶回偵辦。
警方查出，詐騙集團以被害人涉嫌詐領健保費涉及洗錢為由，要求監管動產及不動產，被害人分3次匯款至對方提供帳戶，全案詢後將童嫌依涉嫌詐欺及洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署調查。並由偵查隊持續清查其他被害人擴大偵辦。
隨著網路時代來臨，網路詐騙犯罪快速發展且愈趨複雜，市警五分局提醒民眾，使用網路通訊軟體交友的頻率高，容易落入詐騙集團佈下的網路詐騙陷阱，呼籲民眾接到詐騙電話務必「冷靜、查證、報警」，讓詐騙集團無所遁形。
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