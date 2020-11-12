統促黨黨部主委涉不法介入清運業 警逮10嫌

刑事局日前獲報有黑道幫派和特殊政黨介入廢棄物清運市場，經查竹聯幫豹堂43歲林姓副堂主兼統促黨謝玄黨部主委涉案，他還率眾強盜取財，已知有5環保業者受害，警逮10嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊副大隊長何明賢表示，日前接獲情資指林男仗勢幫派背景及特殊政黨主委名義，插手全國各地廢棄物清理業者的商業活動，並涉率眾毆打被害人或強盜他人財物等不法情事。

由於案情重大，刑事局與苗栗縣警察局頭份分局、嘉義縣警察局民雄分局等單位共組專案小組，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組歷經1年多偵蒐，發現林男於民國108年3月率眾前往苗栗縣頭份市一處工廠毆打被害人，以解決廠房租約糾紛；同年7月又率眾前往嘉義縣民雄鄉一處工廠，要求被害人替他收受廢塑膠等事業廢棄物，並施暴脅迫被害人讓渡公司股權。

林男108年底又進駐苗栗縣頭份市另一處工廠，在未經環保機關許可下，以一車計價新台幣1至2萬元「處理費」對外收受事業廢棄物，藉此獲取不法利益；經簡易處理後，就將廢棄物載至苗栗縣公館鄉的山坡地及後龍鎮農地上非法傾倒，初估範圍龐大，嚴重影響環境生態。

另，林男等人於109年初以強制力侵占他人挖土機等不法情事。

專案小組見時機成熟，昨天兵分多路前往桃園市、苗栗縣、彰化縣等地展開同步搜索拘提，查扣背心、廠房租賃契約書、機器租賃契約書、股東協議書及手機等證物，並拘提10嫌到案送辦。

全案詢後以涉強盜、傷害、毀損、組織犯罪防制條例、廢棄物清理法等罪解送桃園地檢署偵辦，檢察官訊後向法院聲請羈押禁見。