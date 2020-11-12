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影／騎士無照還暗藏信號彈 不甩30警攔違規狂逃仍被逮
新北市陳姓男子無照騎車不甩警方攔查，猛催油門加速逃逸，30名警力尾隨攔截圍捕，陳男不服取締，沿路闖多個紅燈又逆向，逃了2公里被擠到路邊才落網。據了解，陳男因無照騎車又持有信號彈，心虛才一路狂逃。陳男被帶返所後，因違反多項道交條例，警方依規定開出12張罰單，開罰3萬6400元。
板橋警分局巡邏警員顏嘉良、劉晉瑋二人今天中午12時35分，在板橋區文化與新府路口，發現機車騎士陳姓男子（30歲）一見員警就想閃躲，形跡可疑，上前欲攔查，不料陳男見警方趨前靠近時，立即猛催油門加速逃逸。
員警沿路尾隨並呼叫支援攔檢圍捕，分局勤務指揮中心立即通報板橋派出所線上警力前往實施攔截圍捕，沿板橋區文化路左轉民權路，直行至南雅東路與館前路口至12時42分許尾隨約2公里，共花7分鐘才將陳男逼到路邊人行道上攔截，並在其車廂內查獲一枚信號彈。
陳男為躲避警方追捕，沿路連闖7個紅燈，不僅逆向危險騎車還違規紅燈右轉，將人帶返派出所後，警方依其違反道交條例共開出12彈罰單，罰單金額共3萬6400元。
「不好意思，造成大家困擾，罰單我會工作賺錢繳。」陳男離開派出所時，面對媒體追問，一再說不好意思，還強調會工作賺錢繳罰單，就快速離開。提醒危險駕車行為不但妨礙他人「行」的權利，也影響自身的安全。
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