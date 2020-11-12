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網路追劇遭駭盜轉26萬？ 女網友控：還有人被轉百萬
台中市江姓女網友昨天在臉書社團爆料，她在一個禮拜內被網銀轉出26萬元，江女還詢問朋友，發現朋友的客戶也有人因此受害，遭盜轉的金額達100萬元，江女還附上前往台中市第五警分局水湳所報案的三聯單。台中市第五警分局表示，江女手機是被駭客入侵，導致帳戶內現金被轉出，或是有其他原因遭詐騙，已依詐欺、妨害電腦使用罪方向偵辦。
台中市第五警分局水湳所表示，7日深夜11時許，已接獲江姓女子（28歲）報案，稱手機遭盜領26萬，全案已將江女提供的相關資料，進行後續的清查，江女的網銀帳戶到底是何原因，而遭致帳戶內金錢遭轉出到其他帳戶，需要後續調查釐清，目前暫時依詐欺、妨害電腦使用罪方向偵辦。
台中市刑大科偵隊長張承瑞表示，依照現今的駭客技術，手機遭駭入的情況的確存在，並非不可能，但是江女的狀況是何種情形，仍需後續調查釐清，無法判斷是否真的屬於手機遭駭客入侵，轉走網銀內金錢的狀況。
台中市江姓女子在臉書社團「爆料公社」指控，自己的網銀帳戶在一個禮拜內被盜領26萬元，因她平常沒有查帳的習慣，客戶告知她有貨款存入，她進帳戶確認時，才發現帳戶內的金錢遭轉走，她詢問一名在做保險的朋友，該友人告知，有客戶也是有相同狀況，遭轉走100萬元，江女懷疑，因近來使用手機APP追劇，是否因此造成手機遭駭入，而蒙受損失。
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