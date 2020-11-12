假檢察官詐諞7旬老翁 得手45萬又再騙 警面交逮捕車手

戴姓車手遭依詐欺罪嫌送辦。記者蕭雅娟 / 翻攝

78歲吳姓老翁遭「假檢警」詐騙集團，以健保卡遭冒用需要託管，騙走45萬元，10日吳翁急忙至警局報案，又接到詐騙電話，警方協助吳翁，假裝配合詐騙集團，約在北投區行義路面交，直接逮捕詐欺車手22歲戴姓男子，全案昨晚依照詐欺罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

11月10日吳翁至永明派出所報案，詐騙集團打電話自稱是檢察官，通知他健保卡被冒用，要求提領交付託管帳戶現金，不然公司資金會被凍結，11月9日一個自稱是地檢署人員的年輕人，拿走45萬元。

吳翁遭騙後，沒想到又接到電話，這次詐騙集團稱，台中地方法院請求暫緩執行凍結令，需要再交付42萬元的法院公證款，吳翁才發現這是場騙局，急忙報案。

北投分局獲報後，先和吳翁談妥假裝配合，與詐騙車手約在行義路面交42萬元，昨天22歲戴姓車手，穿著襯衫在約定時間現身，打算面交收錢，意旁埋伏的警方隨即上前當場逮捕，也查扣偽造的法院公文等證物，全案依詐欺罪嫌移送士檢偵辦。