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影／4姊妹開車遊清境農場 下山自撞翻車輕重傷
南投縣仁愛鄉合歡山公路今傳車禍事故，一輛銀色轎車行經當地塔洛灣景觀餐廳旁下坡路段時，疑停等時操作失當，失控自撞護欄翻覆，警消獲報馳援處理，車上張姓女駕駛及姊妹4人輕重傷，全數均已送醫救治，詳細肇因仍待調查釐清。
南投縣消防局指出，今上午10時3分獲報台14甲線約1公里處塔洛彎景觀餐廳附近路段有車輛失控自撞，有人員受困受傷，當下隨即派遣仁愛、中心碑、埔里3分隊人車馳援，到場後立即破壞前擋風玻璃，依序協助車內4人脫困送醫。
救護人員表示，4名傷均為年約6旬的女性，其中1人頭部撕裂傷、意識不清，傷勢較重經處置後將其緊急送往埔里榮民醫院救治；另3人分別有疑似腦震盪、左邊手腕及腳踝骨折、肋骨骨折等傷況，但意識清楚均送往埔里基督教醫院治療。
據瞭解，張姓女駕駛與3名乘客是姊妹，4人相約到仁愛鄉清境農場旅遊，而今上午駕車下山行經介壽亭路段、塔洛灣景觀餐廳附近時，因前方施工塞車，張女疑似熄火停等，而因打空檔且未拉手剎車，起步時沒能及時發動而釀禍。
而台14甲線塔洛灣餐廳附近彎道大、坡度陡峭，車輛稍不注意或煞車失靈，就容易發生車禍意外。去年12月，一輛大貨車行經這個路段時，也因為失控衝出邊坡造成1死2傷；對此，警方表示，該起自撞事故詳細肇因仍在調查釐清中。
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