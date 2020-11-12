影／苗栗外海漁船破損失火 5人棄船跳海獲救

屏東縣東港籍一艘「全鎰發28號」漁船，今日上午在苗栗外埔漁港外5.5海浬處遭海浪衝撞，造成船隻破損，旋即冒煙起火，船長趕緊撥打118通報，船上5人棄船跳海待救，海巡署派出PP-10031艇，空勤總隊也派遣直升機前往搶救，將船長與4名船員吊掛上機，1人輕傷送醫。

今天上午9時31分，一艘東港籍漁船「全鎰發28號」的船長撥打118通報，指船隻在苗栗外埔漁港外海5.5浬處，遭海浪衝擊破損，船內並失火冒煙，火勢猛烈。海巡署立即通報PP-10031艇，並於10時8分自台中港出港搶救，直升機也於10時15分起飛支援。

海巡署表示，直升機10時57分到場開始嘗試吊掛，11時15分，船長和4名船員都已安全吊掛上機，其中1名船員輕微擦傷，其餘人員均平安，11時23分飛抵清泉崗機場。

台中市消防局表示，1名47歲本國籍男子高血壓、脖子痛；1名24歲印尼籍男子無力、意識清楚；20歲印尼籍男子發抖無力；2名越南籍男子皆發抖無力，送往梧棲童綜合醫院治療。

不過因火勢猛烈，船隻最後陷入火海，現場黑煙密布，船隻最後燒毀沈入海底。海巡署表示，求援的東港籍漁船起火，原因仍待查。