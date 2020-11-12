聽新聞
test
0:00 / 0:00
警邀憲兵與保全民力開校安會議 強化校園安全維護網絡
台南長榮大學發生女大生命案後，轄區歸仁警分局「為強化維護校園安全」，今天舉辦校園安全座談會，分局長洪頂力主持，邀集轄內仁德、歸仁、關廟、龍崎等4區長及4行政區內34所大學、高中、國中小各級學校校方及家長會代表、保全業者、社區巡守隊、憲兵隊代表、分局業務單位及各派出所參加。
會中各單位針對校園安全議題交換意見看法，員警現場演練簡易女子防身術，增強學生面對騷擾危機或外力攻擊的處理能力，警方也針對轄內青少年及學生犯罪型態作相關報告及反詐騙、反毒預防犯罪、交通行車安全宣導，希望各級學校與警政、憲兵、保全業者、社區民力等單位共同建構預防機制，針對校園安全研訂校安新措施，全面提升校園安全，營造友善學習環境。
警方表示，將強化與校園的區域聯防系統、校園安全走廊巡邏及提高學生住宿租屋區域的見警率，加強路燈照明與監視錄影設備，保障市民及守護學生安全。並藉這次會議建立各區學校與轄區派出所警方聯繫管道，結合學校、警察、保全業者及社區巡守隊、憲兵單位的力量，共同落實維護校園安全。
分局長洪頂力表示，校園發生的詐欺案件，以假網拍購物及解除分期付款詐欺為主，將強化宣導學生建立自我防詐能力；另查緝校園毒品將依警政署「安居專案」掃蕩，查緝藥頭並向上溯源，斷絕校園毒品源頭。另將結合各單位針對治安熱點威力掃蕩路檢及巡邏，防制交通事故及危險駕車，重點時段、路段制服員警執勤，協調志工、義交，維護學童上下學安全。推動結合民間企業在學校周圍及社區加裝監錄系統，建構校園安全網絡，集大眾力量共同營造「健康安全的校園環境」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言