警邀憲兵與保全民力開校安會議 強化校園安全維護網絡

台南長榮大學發生女大生命案後，轄區歸仁警分局「為強化維護校園安全」，今天舉辦校園安全座談會，分局長洪頂力主持，邀集轄內仁德、歸仁、關廟、龍崎等4區長及4行政區內34所大學、高中、國中小各級學校校方及家長會代表、保全業者、社區巡守隊、憲兵隊代表、分局業務單位及各派出所參加。

會中各單位針對校園安全議題交換意見看法，員警現場演練簡易女子防身術，增強學生面對騷擾危機或外力攻擊的處理能力，警方也針對轄內青少年及學生犯罪型態作相關報告及反詐騙、反毒預防犯罪、交通行車安全宣導，希望各級學校與警政、憲兵、保全業者、社區民力等單位共同建構預防機制，針對校園安全研訂校安新措施，全面提升校園安全，營造友善學習環境。

警方表示，將強化與校園的區域聯防系統、校園安全走廊巡邏及提高學生住宿租屋區域的見警率，加強路燈照明與監視錄影設備，保障市民及守護學生安全。並藉這次會議建立各區學校與轄區派出所警方聯繫管道，結合學校、警察、保全業者及社區巡守隊、憲兵單位的力量，共同落實維護校園安全。