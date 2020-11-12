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熱水器裝「陽台」不算室內 男女吐白沫高雄房東起訴
高雄黃姓男子與詹女前年9月凌晨在承租的公寓洗澡後，卻感覺強烈不適，詹女口吐白沫，黃也身體無力趕緊打119，送醫診斷出一氧化碳中毒；檢警追查發現熱水器雖裝在後陽台，仍屬室內且緊鄰主臥室，認定沈姓房東沒再另裝相關排氣設備，害一氧化碳過高有疏失，今依過失傷害罪嫌起訴。
檢方查出，沈姓男子（47歲）前年7月間將高雄苓雅區英義街一處巷子內5樓的公寓，以每月1萬3000元租給黃姓男子、詹女等4人，但同年9月12日凌晨4點多，黃、詹女洗澡後感覺身體很不舒服，詹女口吐白沫、身體抽搐失去意識，黃也感到頭暈身體無力，趕緊報案求助，由消防隊送醫。
醫院診斷，黃及詹女都是一氧化碳中毒，造成頭部視覺傳導受損、神經傳導功能受損、下肢肌肉粒線體損傷等，兩人氣得提告；檢方調查，熱水器裝在後陽台，但陽台有裝鋁窗，還是算室內，且黃及詹女住的臥房有1個窗戶連接後陽台，若僅主臥房開窗，其他窗戶關閉，一氧化碳會飄入，等同把熱水器裝在室內，充斥中毒危險。
檢方發現，此款屋外型熱水器有強調要安裝於室外，沈姓房東安裝在後陽台也不符合消防法規定，加上他也承認沒安裝強制排氣設備，未盡注意義務，涉過失傷害罪嫌。
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