24歲男債務纏身欲跳華中橋 萬華勇警趁隙攔阻

24歲宋姓男子因債務纏身，近日獨自前往連接雙北市的華中橋想跳橋輕生，警方接獲民眾報案後，趕赴現場勸阻宋男，趁其不注意衝上前將他攔下、強制送醫，避免憾事發生。

警方表示，11月5日上午6時許接獲民眾報案，指華中橋上有人要跳橋自殺，轄區東園街派出所警員戴聖緯獲報後立刻趕赴現場，發現宋男情緒極度不穩，作勢要跳橋，且不斷示意眾人不要靠近。

現場員警見狀，試圖安撫宋男，在攀談過程中，宋說自己有債務問題無法解決，導致經濟環境困苦、生活壓力龐大，所以萌生輕生念頭。

在宋男訴說自身處境時，戴員趁隙衝上前將其攔下，但宋仍情緒激動，現場員警先對其施以保護管束，聯繫他的親友到場，將其強制送醫，才避免憾事發生。

警方呼籲，自殺不能解決問題，心情低落或遇事不順心，應循正常的管道紓壓或尋求協助，也可撥打安心專線1925、生命線協談專線1995、張老師專線1980尋求專業協助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )