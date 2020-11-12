廂型車台3線違規逆向左轉 保七實務訓練生騎車遭殃

台3線140公里苗栗縣大湖鄉路段昨天上午發生廂型車、機車相撞意外，騎士保安警察第七總隊第五大隊新竹分隊王姓實務訓練生（20歲）受輕傷，送醫並無大礙，警方初步調查，廂型車跨越雙黃線逆向行駛肇事，案由警方進一步處理中。

警方調查，84歲張姓老翁昨天上午9點56分駕駛廂型車，南下途經台3線140公里處，突然跨越雙黃線，在北上外側車道與王男所騎機車迎面相撞，王男人車倒地，機車碎片散落，王男左小腿處擦挫傷，經送醫無大礙，車禍發生時，多名用路人停車協助。