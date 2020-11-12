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廂型車台3線違規逆向左轉 保七實務訓練生騎車遭殃
台3線140公里苗栗縣大湖鄉路段昨天上午發生廂型車、機車相撞意外，騎士保安警察第七總隊第五大隊新竹分隊王姓實務訓練生（20歲）受輕傷，送醫並無大礙，警方初步調查，廂型車跨越雙黃線逆向行駛肇事，案由警方進一步處理中。
警方調查，84歲張姓老翁昨天上午9點56分駕駛廂型車，南下途經台3線140公里處，突然跨越雙黃線，在北上外側車道與王男所騎機車迎面相撞，王男人車倒地，機車碎片散落，王男左小腿處擦挫傷，經送醫無大礙，車禍發生時，多名用路人停車協助。
大湖警分局校林派出所員警據報趕到處理，張姓老翁及王男酒測值零，初步調查張姓老翁因貪圖一時方便買東西，廂型車違規左轉跨越至北上車道肇事，大湖分局指出，台3線彎道多，呼籲駕駛人遵守交通規則及速限行駛，以維護自身及其他用路人安全。
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