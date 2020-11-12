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男子捕撈鰻苗落海失蹤 海巡海空持續搜尋

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮48歲陳姓男子昨晚11時許，與友人一同到花蓮溪出海口南岸捕鰻苗，不慎被浪捲走失蹤海巡署東部分署獲報後緊急漏夜搜救，但仍未找到人，持續搜尋中。失蹤者身高158公分，身穿藍色青蛙裝及黃色雨衣，是新城鄉人，若有民眾發現請立即報案，以利搜救。

海巡署第九巡防區指揮部表示，昨晚落海陳男與朋友2人在花蓮溪口南岸搭設鰻寮，並沿著出海口捕撈鰻苗，友人因腳踝被石頭打傷先上岸，留下陳男獨自一人持續捕撈。經友人表示，陳男捕撈鰻苗區域已接近出海口，正要提醒他注意安全時，陳男就被浪拍打並遭浪捲走失蹤。

海巡署東部分署第一二岸巡隊參謀主任周炳全說，海巡獲報後立即派遣岸際巡邏組、海巡艇及空偵機趕赴失蹤海域搜尋，目前搜索區域包括花蓮溪出海口以北，到奇萊鼻燈塔以南，約2海哩海域及岸際搜索，目前尚未尋獲失蹤民眾，截至目前仍未尋獲失蹤民眾。

海巡署表示，本次搜救人力累計投入岸際16車42人、海巡艇2航次、空勤總隊直升機2架，現場由海巡、消防、救難單位等人員持續搜救中。

海巡署第九巡防區指揮部提醒，近期因受東北季風影響，天候海象較為不穩定，東部海域仍有強陣風及長浪發生的機率，呼籲民眾在海象不佳期間避免自行下海戲水及捕撈，以免發生不幸意外生。

花蓮一名48歲陳姓男子捕鰻苗落海失蹤，海巡署東部分署啟動海空搜救。圖／海巡署東部分署提供
花蓮一名48歲陳姓男子捕鰻苗落海失蹤，海巡署東部分署啟動海空搜救。圖／海巡署東部分署提供
昨天深夜陳男捕鰻苗失蹤，海巡署東部分署漏夜搜尋。圖／海巡署東部分署提供
昨天深夜陳男捕鰻苗失蹤，海巡署東部分署漏夜搜尋。圖／海巡署東部分署提供

海巡署 失蹤 直升機

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