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八旬翁下棋到一半突然休克 救護員連續電他8次才救回

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣關西鎮一間社區活動中心日前1名80歲老翁與友人下棋聊天到一半，竟突然面有難色，隨後更直接倒地失去呼吸心跳，救護人員到場時立刻接手對老翁CPR，但依舊沒有恢復生命跡象，救護人員隨即拿出AED實施體外心臟電擊去顫，到院前電了8次總算順利將老翁從鬼門關前拉回。

新竹縣消防局關西分隊隊員張宇浤、李東幸以及救護義消凌相萍回憶，事發前月30日下午3點，接獲民眾報案有名邱姓老翁（85歲）休克後，就立刻趕到現場，抵達現場時在場民眾已經輪流替老翁CPR，隊員們立刻接手、協助建立人工呼吸道，並拿出自動CPR機持續按壓。

因邱姓老翁疑似為心因性休克，隊員李東幸隨即用自動體外心臟電擊去顫器（AED）嘗試要恢復老翁心跳，在機器出現電擊提示時，他更毫不猶豫按下電擊按鈕，他說「這是老天爺在給機會，只要出現可電擊心率的病患，回復心跳的機會將會提升。」

經過反覆8次電擊操作，隊員們不斷想跟死神搶人，直到送到醫院急診室，老翁的心跳也順利恢復，並能測到血壓，只是因心律不整需要裝設心臟節律器；事後老翁治療17天後健康出院。

昨天下午關西分隊長賴啓莊特別前往活動中心拜訪及關心從鬼門關前走一遭的邱姓老翁，只見老翁神清氣爽，坐在他習慣的位置上和友人聊天、下棋，完全看不出42天前他曾經在這差點沒了性命。

邱姓老翁就說，雖然已經完全沒有印象發生什麼事，但到現在「胸部是有點痛痛的」，不過要是沒有大家的幫忙和救護人員的專業，自己不可能順利把命撿回來。

新竹縣消防局特頒「神乎其技」獎章給參與這件救護案的隊員張宇浤及李東幸；有15年消防救護經驗的張宇浤說，過去像邱阿公年紀那麼大的OHCA患者大多回天乏術，這次真的很幸運；加入消防2年的李東幸則表示，這是第1次遇到需電擊的救護案件，第1次聽到建議電擊時，心中有愣了一下，但阿公能平安無事也讓人欣慰。

消防關西分隊特別前往拜訪邱姓老翁（左3），隊員張宇浤及李東幸也第1次與老翁寒暄，回憶當天驚險的搶救情況。圖／新竹縣消防局提供
消防關西分隊特別前往拜訪邱姓老翁（左3），隊員張宇浤及李東幸也第1次與老翁寒暄，回憶當天驚險的搶救情況。圖／新竹縣消防局提供
事發當天救護車監視器拍下整個急救過程，每分每秒都在與死神拔河。記者巫鴻瑋／翻攝
事發當天救護車監視器拍下整個急救過程，每分每秒都在與死神拔河。記者巫鴻瑋／翻攝
消防關西分隊特別前往拜訪邱姓老翁（左3），隊員張宇浤（左4）及李東幸（左1）也第1次與老翁寒暄，回憶當天驚險情況。圖／新竹縣消防局提供
消防關西分隊特別前往拜訪邱姓老翁（左3），隊員張宇浤（左4）及李東幸（左1）也第1次與老翁寒暄，回憶當天驚險情況。圖／新竹縣消防局提供

老翁 新竹 CPR

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