影／永和女吃安眠藥欲助眠 疑不慎失足從高處墜落受傷

新北市今天凌晨發生一起墜樓意外，43歲林姓女子墜落至大樓2樓鐵皮遮雨棚上，經消防人員救起送醫，僅右腳撕裂傷，包紮後已返家休息。據了解，林女因失眠服用安眠藥助眠，半夜疑似聞到屋外有奇怪的味道飄出，從窗戶探頭往外查看時不慎墜樓。

新北市消防局今天凌晨3 時20分獲報，永和區永平路發生墜樓意外，消防人車趕抵現場，發現 43歲林姓女子掉落在一棟大樓2樓鐵皮遮雨棚上，經初步檢視無明顯外傷，僅右腳小拇指有撕裂傷，意識尚清楚，疑因受到驚嚇言語不清，經送醫包紮後已無大礙。