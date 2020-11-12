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影／永和女吃安眠藥欲助眠 疑不慎失足從高處墜落受傷

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市今天凌晨發生一起墜樓意外，43歲林姓女子墜落至大樓2樓鐵皮遮雨棚上，經消防人員救起送醫，僅右腳撕裂傷，包紮後已返家休息。據了解，林女因失眠服用安眠藥助眠，半夜疑似聞到屋外有奇怪的味道飄出，從窗戶探頭往外查看時不慎墜樓。

新北市消防局今天凌晨3 時20分獲報，永和區永平路發生墜樓意外，消防人車趕抵現場，發現 43歲林姓女子掉落在一棟大樓2樓鐵皮遮雨棚上，經初步檢視無明顯外傷，僅右腳小拇指有撕裂傷，意識尚清楚，疑因受到驚嚇言語不清，經送醫包紮後已無大礙。

據了解，獨自居住在大樓9樓的林女表示，昨晚有服用安眠藥欲協助睡眠，今天凌晨在住處聞到奇怪的味道，外出在樓梯間察看，疑似從窗戶探頭向外查看時不慎失足墜落，所幸掉落在2樓遮雨棚上，傷勢並不嚴重。

新北市永和區一名女子昨晚吃安眠藥欲助眠，今天凌晨疑不慎失足從高處墜落受傷，所幸僅受輕傷。圖／記者王長鼎／翻攝
新北市永和區一名女子昨晚吃安眠藥欲助眠，今天凌晨疑不慎失足從高處墜落受傷，所幸僅受輕傷。圖／記者王長鼎／翻攝

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