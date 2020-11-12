影／滿頭鮮血搭機車沒戴安全帽 警原要取締變緊急開道

台中市第一警分局西區所警員9日中午騎車巡邏時，在西區巡邏時，發現一輛機車的後座乘客沒戴安全帽，手還不斷扶著頭部，警員欲前往取締，才發現乘客頭破血流，用毛巾壓著，二人告知警方，乘客在辦公室開冷氣設備時，撞擊鐵架而受傷，無法戴安全帽，警員也趕緊協助開道，讓該名受傷乘客就醫。

台中市第一警分局西區派出所警員張俊偉9日中午12時許巡邏時，巡經西區三民路一段、民生路，發現一名機車騎士後座的乘客未戴安全帽，上前欲取締時，才發現該名陳姓乘客（49歲）用毛巾壓著頭、鮮血直流。

張員詢問黃姓騎士後，騎士告知，正要趕去台中醫院就診，但遇到紅燈無法通行，張員隨即開始警示燈與警鳴器，協助開道讓乘客就醫。

黃姓騎士向張員表示，陳姓乘客是在辦公室開冷氣設備時，一時未注意而撞擊到鐵架，才導致頭部受傷，也感謝警方及時協助。