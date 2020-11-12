快訊

與日相熱線 拜登：釣魚台列嶼適用美日安保條約第五條

國家隊又出包！「健康天使」偷跑擴產能 販售未經許可口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／滿頭鮮血搭機車沒戴安全帽 警原要取締變緊急開道

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局西區所警員9日中午騎車巡邏時，在西區巡邏時，發現一輛機車的後座乘客沒戴安全帽，手還不斷扶著頭部，警員欲前往取締，才發現乘客頭破血流，用毛巾壓著，二人告知警方，乘客在辦公室開冷氣設備時，撞擊鐵架而受傷，無法戴安全帽，警員也趕緊協助開道，讓該名受傷乘客就醫。

台中市第一警分局西區派出所警員張俊偉9日中午12時許巡邏時，巡經西區三民路一段、民生路，發現一名機車騎士後座的乘客未戴安全帽，上前欲取締時，才發現該名陳姓乘客（49歲）用毛巾壓著頭、鮮血直流。

張員詢問黃姓騎士後，騎士告知，正要趕去台中醫院就診，但遇到紅燈無法通行，張員隨即開始警示燈與警鳴器，協助開道讓乘客就醫。

黃姓騎士向張員表示，陳姓乘客是在辦公室開冷氣設備時，一時未注意而撞擊到鐵架，才導致頭部受傷，也感謝警方及時協助。

第一警分局提醒，民眾如有身體不適等危急情況，可撥打119，救護車上有配備完善的救護器材及具有救護技術員資格的成員陪同乘坐，讓民眾身體生命安全更有保障。

台中市陳姓男子9日在辦公時開冷氣時，撞到鐵架，頭破血流，第一警分局警員協助開道送醫。圖／第一警分局提供
台中市陳姓男子9日在辦公時開冷氣時，撞到鐵架，頭破血流，第一警分局警員協助開道送醫。圖／第一警分局提供

台中市 機車騎士

延伸閱讀

中警實施強力臨檢戰術 今年查獲105名逾期、失聯移工

太羨慕…粵男騎車5女貼著坐 網友：人生贏家

5少女緊貼男騎士共乘一台機車 網看傻：人生贏家

Gogoro釋出三大利多！迎接年底購車潮，優惠最高達13,000元

相關新聞

畫面曝光！年輕男偷開公車沿路撞 警怒斥「搞什麼東西啊」

19歲蔡姓男子今天凌晨12點許在桃園中壢的桃園客運總站附近徘徊，趁司機休息空檔，見車鑰匙未拔起，竟將公車開走，往龍岡地區...

扯！19歲青年闖總站偷公車開上路沿途擦撞 警破窗制伏

桃園市中壢區的桃園客運總站今天凌晨12點許，19歲蔡姓男子於客運站附近徘徊，趁司機休息空檔，見車鑰匙未拔起，竟將公車開走，往龍岡地區方向行駛，一路上擦撞路邊車輛，員警隨後前往，破窗將男子拉出制伏，依竊盜罪嫌逮捕，預計今早8點訊問。

影／永和女吃安眠藥欲助眠 疑不慎失足從高處墜落受傷

新北市今天凌晨發生一起墜樓意外，43歲林姓女子墜落至大樓2樓鐵皮遮雨棚上，經消防人員救起送醫，僅右腳撕裂傷，包紮後已返家...

逆女不滿母親碎碎念持刀砍傷她 母：我被女兒砍了兩刀

33歲黃姓女子昨晚10時許在嘉義市溪興街住處，持水果刀砍傷58歲母親，黃女落網後表示，不滿母親碎碎念，很受不了，才會一時...

影／滿頭鮮血搭機車沒戴安全帽 警原要取締變緊急開道

台中市第一警分局西區所警員9日中午騎車巡邏時，在西區巡邏時，發現一輛機車的後座乘客沒戴安全帽，手還不斷扶著頭部，警員欲前...

影／19歲男偷開客運車畫面曝光 撞招牌不緊張繼續前進

19歲蔡男今天凌晨0點33分，涉嫌闖入桃園市中壢區桃園客運車站停車場，看見一輛公車鑰匙沒拔，竟開出停車場，幸好值班人員發...

台南機車在圓環和小牛藍寶堅尼超跑擦撞 網：賠到哭了

台南市東區東門城圓環，昨晚發生機車和藍寶堅尼超車擦撞。警方今天說，員警到場時，雙方自行和解，當時超跑行駛圓環內車道後剛要...

影／BMW拋錨快車道警推車 民讚警示燈如「光明燈」

台中市警局交通大隊第二中隊在9日深夜巡邏，經過北屯區祟德十路與梅川東路時，發現一輛BMW的轎車拋錨在快車道，因擔心其他轎...

老套手法騙不完！雲林警聯手銀行成功阻詐 保住婦錢財

網路詐騙老套手法別再上當！雲林縣西螺鎮本月10日一名中年婦人前往京城銀行西螺分行表示欲跨海匯款新台幣5萬5千元，承辦行員...

兩輛奧迪一黑一白都違規撞成一團 波及路樹、變電箱2人傷

台中市林姓男子在今天凌晨零時許，駕駛黑色進口奧迪轎車，沿南屯區黎明路往南行駛，行經案發路口時，突然欲迴轉，林直接在雙黃線...

公車被屁孩偷開上路內部要如何懲處？桃客：還在瞭解中

桃園市中壢區桃園客運總站，今天凌晨12點多竟發生19歲蔡姓男子見公車司機不在、鑰匙插在公車上，上車發動引擎把公車開走，沿...

超商有病患隨機砍人？桃警：3男互毆、非患者也非隨機

知名網站昨天深夜PO文桃園市平鎮區一家便利商店門市外，有思覺失調病患持刀隨機傷人一事，警方表示獲報立即到場查處，澄清全案...

熱門新聞

19歲孝順青年遭啃老男刺死 家屬罵王八蛋、一命賠一命

中壢車站短褲正妹再乞討警見一次罰一次！約定會找工作

台大男陸生宿舍上吊身亡 教育部證實

期中考周連續2人輕生 台大男學生今晚被發現陳屍住處

鹿港西濱南下車禍車道封閉 拖板車衝出護欄整車摔橋下

影／嘉義市傳女兒砍媽媽 女兒遭上銬逮捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。