聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／滿頭鮮血搭機車沒戴安全帽 警原要取締變緊急開道
台中市第一警分局西區所警員9日中午騎車巡邏時，在西區巡邏時，發現一輛機車的後座乘客沒戴安全帽，手還不斷扶著頭部，警員欲前往取締，才發現乘客頭破血流，用毛巾壓著，二人告知警方，乘客在辦公室開冷氣設備時，撞擊鐵架而受傷，無法戴安全帽，警員也趕緊協助開道，讓該名受傷乘客就醫。
台中市第一警分局西區派出所警員張俊偉9日中午12時許巡邏時，巡經西區三民路一段、民生路，發現一名機車騎士後座的乘客未戴安全帽，上前欲取締時，才發現該名陳姓乘客（49歲）用毛巾壓著頭、鮮血直流。
張員詢問黃姓騎士後，騎士告知，正要趕去台中醫院就診，但遇到紅燈無法通行，張員隨即開始警示燈與警鳴器，協助開道讓乘客就醫。
黃姓騎士向張員表示，陳姓乘客是在辦公室開冷氣設備時，一時未注意而撞擊到鐵架，才導致頭部受傷，也感謝警方及時協助。
第一警分局提醒，民眾如有身體不適等危急情況，可撥打119，救護車上有配備完善的救護器材及具有救護技術員資格的成員陪同乘坐，讓民眾身體生命安全更有保障。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言