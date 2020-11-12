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台南機車在圓環和小牛藍寶堅尼超跑擦撞 網：賠到哭了
台南市東區東門城圓環，昨晚發生機車和藍寶堅尼超車擦撞。警方今天說，員警到場時，雙方自行和解，當時超跑行駛圓環內車道後剛要駛離圓環，禨車行駛環外車道發生小擦撞。
有網友昨天傍晚在「台南爆料公社」臉書社團發文指出，他稍早行經東門城圓環看到一輛機車撞上藍寶堅尼跑車。
市警一分局東門派出所說，員警獲報前往時，雙方已私下和解，並將車輛移到路邊，表示不需要警方處理，隨後各自離去，警方未介入調查。
不少網友看完紛紛在底留言，「黑色的小牛」、「撞到當下聽到聲音、有看到，看到跑車我都為他涼了」、「東門城的設計本來就爛」、「通常機車願意加保第三責任險的人本來就不是多數，懂得投保超額更是少之又少，我看這騎士應該要賠到哭了…」掀起熱議。
市警一分局交通組說，如果行至無號誌圓環路口，不讓已進入圓環車輛先行，或是行經多車道圓環，不讓內側車道車輛先行，依據道路交通管理處罰條例第 45 條規定，爭道行駛有下列情形之一者，處600元以上1800元以下罰鍰。
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