影／BMW拋錨快車道警推車 民讚警示燈如「光明燈」

台中市警局交通大隊第二中隊在9日深夜巡邏，經過北屯區祟德十路與梅川東路時，發現一輛BMW的轎車拋錨在快車道，因擔心其他轎車追撞，警員開啟警示燈，協助BMW車主將轎車移置到路旁。車主表示，轎車都還有油，不知為何拋錨，但轎車拋錨正在心慌時，看到警察的警示燈，有如「光明燈」一般，十分感謝。

台中市交通大隊第二中隊長陳漢鑑、警員蔡明達巡邏經過見狀，馬上趨前瞭解，並下車查看，才知是民眾車輛拋錨待援，2警費了九牛二虎之力，協助拋錨的車輛推至路旁，讓交通恢復順暢，該名車主也不斷向警方道謝。

林姓車主表示，家住北屯區昌平路，車輛平時開都正常行駛，轎車拋錨時，還有油但卻無法發動，當時天色昏暗，而且已開在內側快車道上，見到巡邏車警示燈，「好像看到光明燈一樣」，心中燃起一線希望，十分感謝警方熱心協助。