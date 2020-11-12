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影／BMW拋錨快車道警推車 民讚警示燈如「光明燈」
台中市警局交通大隊第二中隊在9日深夜巡邏，經過北屯區祟德十路與梅川東路時，發現一輛BMW的轎車拋錨在快車道，因擔心其他轎車追撞，警員開啟警示燈，協助BMW車主將轎車移置到路旁。車主表示，轎車都還有油，不知為何拋錨，但轎車拋錨正在心慌時，看到警察的警示燈，有如「光明燈」一般，十分感謝。
台中市交通大隊第二中隊長陳漢鑑、警員蔡明達巡邏經過見狀，馬上趨前瞭解，並下車查看，才知是民眾車輛拋錨待援，2警費了九牛二虎之力，協助拋錨的車輛推至路旁，讓交通恢復順暢，該名車主也不斷向警方道謝。
林姓車主表示，家住北屯區昌平路，車輛平時開都正常行駛，轎車拋錨時，還有油但卻無法發動，當時天色昏暗，而且已開在內側快車道上，見到巡邏車警示燈，「好像看到光明燈一樣」，心中燃起一線希望，十分感謝警方熱心協助。
台中市警局交通大隊表示，民眾行車前應先多了解車況，注意檢查三油（燃料油、機油、煞車油），三水（冷卻水、雨刷水、電瓶水），並注意輪胎胎壓，才能快樂出門平安回家，遇到車況不佳拋錨或交通意外事故，應先開啟警示燈或於適當位置擺放車輛故障警示標誌，以維護自身及其他用路人行的安全。
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