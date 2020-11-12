老套手法騙不完！雲林警聯手銀行成功阻詐 保住婦錢財

網路詐騙老套手法別再上當！雲林縣西螺鎮本月10日一名中年婦人前往京城銀行西螺分行表示欲跨海匯款新台幣5萬5千元，承辦行員警覺，通報警方到場協助了解該婦人狀況，經查發現婦人被網路交友對象詐騙投資取財，幸經過西螺派出所警員張成瑋、林青蓉勸說後才沒有上當；西螺分局今致贈紀念品和禮盒予行員和有功員警，答謝大家成功留住民眾錢財。

警方表示，這名中年婦人生活單純，指稱最近在網路上交友，對方邀約她一起在香港投資房地產，10日下午1時許婦人前往京城銀行欲辦匯款手續，由於匯款帳號為海外帳號，行員第一時間察覺不對勁，多次詢問婦人的匯款事宜，不過該婦仍堅持要匯款，行員隨即請警方到場協助關懷。

西螺派出所警員張成瑋、林青蓉馬上趕到京城銀行西螺分行，向婦人了解後，才明白她和這名朋友根本從未謀面，再經查證後，該婦人準備轉帳的帳號為警示帳戶，加上比對婦人網友所傳的投資合約，詐騙證據明確，婦人才降低防備心，願意相信自己遭到詐騙。

「5萬多元雖然不是大金額，但我也存了好久…」，該婦人經過大家查證和一番勸說後才恍然大悟，直向銀行和警方道謝。

西螺分局長張明盛今前往京城銀行西螺分行致贈紀念品，感謝行員總動員，第一時間機警向警方通報，成功阻攔詐騙案一再發生。副分局長黃仁男也代表前往西螺派出所頒贈茶葉禮盒予阻詐有功的警員張成瑋，而張員今年就成功攔阻4起詐騙案，守護民眾財產。