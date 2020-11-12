兩輛奧迪一黑一白都違規撞成一團 波及路樹、變電箱2人傷

台中市林姓男子在今天凌晨零時許，駕駛黑色進口奧迪轎車，沿南屯區黎明路往南行駛，行經案發路口時，突然欲迴轉，林直接在雙黃線違規迴轉，後方有由張姓男子駕駛的奧迪轎車，不知是為閃避林車或是其他原因，也跨越雙黃線到對向車道，兩車撞成一團後，再碰撞路旁路樹與變電箱，經查雙方都無酒駕，若認定雙方違規明確，將依法告發。

據查，林姓男子（44歲）在今天凌晨零時許，駕駛黑色奧迪轎車，沿南屯區黎明路外側車道往南起駛，行經事故地點時，雙黃線違規迴轉，當時同方向行駛在黎明路快車道，駕駛白色奧迪轎車的張姓男子（22歲）疑為閃車或其他原因，也跨越雙黃線到對向車道，撞上林車，兩車還波及路旁的路樹與變電箱。