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兩輛奧迪一黑一白都違規撞成一團 波及路樹、變電箱2人傷
台中市林姓男子在今天凌晨零時許，駕駛黑色進口奧迪轎車，沿南屯區黎明路往南行駛，行經案發路口時，突然欲迴轉，林直接在雙黃線違規迴轉，後方有由張姓男子駕駛的奧迪轎車，不知是為閃避林車或是其他原因，也跨越雙黃線到對向車道，兩車撞成一團後，再碰撞路旁路樹與變電箱，經查雙方都無酒駕，若認定雙方違規明確，將依法告發。
據查，林姓男子（44歲）在今天凌晨零時許，駕駛黑色奧迪轎車，沿南屯區黎明路外側車道往南起駛，行經事故地點時，雙黃線違規迴轉，當時同方向行駛在黎明路快車道，駕駛白色奧迪轎車的張姓男子（22歲）疑為閃車或其他原因，也跨越雙黃線到對向車道，撞上林車，兩車還波及路旁的路樹與變電箱。
全案造成林、張二人都受到輕傷，但無生命危險。台中市第四警分局交通分隊獲報到場調查，雙方都無酒精濃度，初判肇事原因是雙黃線違規迴車、不依規定駛入來車道，全案將函送交大事故組分析肇事原因，若確認違規事實明確，將依法告發。
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