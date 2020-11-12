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公車被屁孩偷開上路內部要如何懲處？桃客：還在瞭解中
桃園市中壢區桃園客運總站，今天凌晨12點多竟發生19歲蔡姓男子見公車司機不在、鑰匙插在公車上，上車發動引擎把公車開走，沿途擦撞不少路邊車輛；桃客表示，目前還在瞭解事發當下的狀況，暫無法回應。
據中壢警方調查，19歲蔡姓男子凌晨在公車站四處徘徊，更趁司機進站時的休息空檔，發動引擎把公車開走，不過因為不熟悉操作方式，沿途撞擊不少車輛，稍早已被警方破窗制伏，依竊盜罪嫌將其逮捕，預計今早8點訊問。
公車司機未拔鑰匙導致公車被偷走，內部有何處罰？桃園客運總經理室主任簡誌良說，公車司機不在車上且未拔鑰匙，在公司自行訂定的規範中，有依不同情形訂有不同輕重的懲罰，不過目前還在瞭解事發狀況，不便透露。
簡誌良強調，現在會先瞭解司機是在什麼狀況下離開車輛，如暫離車輛或是正在備車等，待瞭解完事情全貌會依規定進行懲處。
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