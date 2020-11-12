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扯！19歲青年闖總站偷公車開上路 沿途擦撞警破窗制伏

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扯！19歲青年闖總站偷公車開上路沿途擦撞 警破窗制伏

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市中壢區的桃園客運總站今天凌晨12點許，19歲蔡姓男子於客運站附近徘徊，趁司機休息空檔，見車鑰匙未拔起，竟將公車開走，往龍岡地區方向行駛，一路上因擦撞路邊車輛，員警隨後前往，破窗將男子拉出制伏，依竊盜罪嫌逮捕，預計今早8點訊問。

中壢警方調閱監視器發現，蔡男今凌晨12點多，在公車站四處徘徊，趁司機進站時的休息空檔，發動引擎，將公車開走，因不熟悉公車操作，撞及其它公車，使警鈴響起，站方人員隨後報警處理。

蔡男駕駛公車一路從桃園客運中壢總站出發，沿中和路、永樂路要往龍岡地區方向行駛，沿途不到半公里路程，擦撞路邊多輛汽車，因客運站距離中壢警分局近，警方獲報後通知巡邏員警前往現場，很快發現公車，並破窗將蔡男拉出制伏。

中壢警方表示，經查蔡男未酒駕、吸毒，幸好男子一路上沒人受傷，依竊盜罪嫌將他逮捕，蔡男表示胸口不適，送往天晟醫院救治後無大礙，預計今早8點訊問。

桃園客運中壢總站。圖／本報資料照片
桃園客運中壢總站。圖／本報資料照片

公車 竊盜 監視器

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