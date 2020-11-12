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超商有病患隨機砍人？桃警：3男互毆、非患者也非隨機

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導

知名網站昨天深夜PO文桃園市平鎮區一家便利商店門市外，有思覺失調病患持刀隨機傷人一事，警方表示獲報立即到場查處，澄清全案是3名男子在便利商店購物時口角，進而爆發衝突，非思覺失調患者也無隨機砍人。

警方調查，一名男子於昨晚約8點到平鎮區南豐路一家便利商店買零食，在店內和21歲余男、20歲楊姓男子疑似因為有沒有插隊吵起來，3人越吵火氣越大，竟然變成互毆，從店內打到店外。

衝突中余、楊同時攻擊第3名男子占上風，第3者突然拿鑰匙上裝飾瑞士小刀模型，劃傷余腰部和楊的肩膀各約1公分傷痕，隨後騎車逃逸，警方已經鎖定對象漏夜緝捕中。

對有人在網路張貼聳動文章，引起熱議，平鎮警分局今天凌晨澄清並思覺失調患者隨機殺人，請民眾不要恐慌，也不要以訛傳訛。

3名男子在便利商店吵起來。記者鄭國樑／翻攝
3名男子在便利商店吵起來。記者鄭國樑／翻攝
3男從店裡吵到外面還爆發衝突。記者鄭國樑／翻攝
3男從店裡吵到外面還爆發衝突。記者鄭國樑／翻攝

便利商店

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