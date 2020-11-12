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台大接連傳憾事 李茂生分享熬過難關2契機
台灣大學先後發生兩起學生死亡憾事。台大法律系教授李茂生在臉書表示，接二連三。在這間學校任教將近30年，第一次碰到這種情事。想結束生命有很多理由，但還是希望輕生前，能夠多想想，盡量求助，不要輕易踏出那無法挽回的一步。
他說，他沒有過想輕生的經驗，不過活了六十幾年，總會有幾回陷入人生的低潮，而且是那種貌似很難翻身的低潮。當時讓他度過難關的契機有兩個；一個是他人的協助，不需要是實質的協助，只要是個輕微的關懷即可。另一個則是不斷回想過去曾有過的美好經驗。
李茂生表示，前者得到溫暖，後者讓他不捨人生，不僅是不捨自己，同時也不捨親密的周邊者。「希望我的人生經驗能夠幫得了站在歧路上的人」。
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