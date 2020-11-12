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台大接連傳憾事 李茂生分享熬過難關2契機

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

台灣大學先後發生兩起學生死亡憾事台大法律系教授李茂生在臉書表示，接二連三。在這間學校任教將近30年，第一次碰到這種情事。想結束生命有很多理由，但還是希望輕生前，能夠多想想，盡量求助，不要輕易踏出那無法挽回的一步。

他說，他沒有過想輕生的經驗，不過活了六十幾年，總會有幾回陷入人生的低潮，而且是那種貌似很難翻身的低潮。當時讓他度過難關的契機有兩個；一個是他人的協助，不需要是實質的協助，只要是個輕微的關懷即可。另一個則是不斷回想過去曾有過的美好經驗。

李茂生表示，前者得到溫暖，後者讓他不捨人生，不僅是不捨自己，同時也不捨親密的周邊者。「希望我的人生經驗能夠幫得了站在歧路上的人」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

圖為台大。本報資料照片
圖為台大。本報資料照片

李茂生 台大 台灣大學

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