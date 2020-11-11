台大男陸生宿舍上吊身亡 教育部證實

台大日前才有女學生墜樓身亡，不料今晚再傳男學生疑似在宿舍自殺，教育部證實，據台大校方轉述，今晚8點50分接獲學生通報，一名男學生將宿舍門反鎖，校方趕緊通報消防局，警消破門而入，發現學生已不幸上吊身亡。

教育部表示，經與台大通話，確定身分是陸籍學生，已通知高等教育司、國際司，學校也有打電話通知教育部校安中心，目前台大仍在處理中，事情發生先以學生為重。

今晚約6點，有學生在社群平台上發文，「幫中國朋友傳話，因為個人的因素沒辦法自行解決，如果版上有就讀台大，麻煩幫忙」，據內文指出，「有位吳姓陸生在台大讀碩士即將畢業，今年10月回台參加碩士答辯，該名陸生好友卻突然收到類似遺書的文字， 目前失聯中，只知道他住在台大的宿舍，想問問你可不可以幫忙聯絡台大政法學院，或者在臉書或噗浪之類打聽一下他的下落，希望能有人去他住所看看。」

未料今晚傳出悲劇，警方獲報到場發現房門反鎖，請消防人員破門，但男大生已明顯死亡。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )