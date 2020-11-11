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同事沒上班憂意外報警 破門前他開門說「我睡過頭」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市劉姓男子今天沒公司上班，他的同事打劉的電話都沒接，擔心出意外報案。警、消趕到劉的住處敲門許久，原以為須破門救人，結果劉男睡眼惺忪來開門，表示天氣轉涼，身體又不舒服才睡過頭。

基隆市警察局第二分局信義派出所今天上午11接獲謝姓市民報案，指他的劉姓同事早上沒有到公司上班，撥電話給他都沒接，擔心劉男可能因身體健康狀況不佳發生意外，請求警、消協助。

警員曾永勳和消防人員到達劉男居住社區，發現從一樓到五樓劉家共有三道門鎖，警消人員經管委會同意後，開啟前兩道門後，來到劉男住處。

警消在劉家門外多次敲門喊叫，終於等到劉男來應門。他說，只是睡過頭，沒有發生意外。看到警消人員勞師動眾，覺得很過意不去。劉的謝姓同事說，幸好是虛驚一場，非常感謝警消的協助。

警二分局表示，秋冬氣溫下降，是心血管疾病好發時節，提醒心血管疾病患者、年長者及肥胖者等族群注意保健，遇有急難事故有打「110」或「119」求助。

基隆市劉姓男子今上班，同事擔心出意外報案。警、消趕到劉的住處，原以為須破門救人，結果劉男睡眼惺忪來開門，表示只是睡過頭。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市劉姓男子今上班，同事擔心出意外報案。警、消趕到劉的住處，原以為須破門救人，結果劉男睡眼惺忪來開門，表示只是睡過頭。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市劉姓男子今上班，同事擔心出意外報案。警、消趕到劉的住處，原以為須破門救人，結果劉男睡眼惺忪來開門，表示只是睡過頭。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市劉姓男子今上班，同事擔心出意外報案。警、消趕到劉的住處，原以為須破門救人，結果劉男睡眼惺忪來開門，表示只是睡過頭。記者邱瑞杰／翻攝

心血管疾病 基隆

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