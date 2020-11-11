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高雄鳳山青年路晚間傳硫化氫異味！警消持續灌水稀釋
高雄市消防局晚間近7點時接獲通報，指鳳山區青年路二段31-1號附近有異味，鳳山分隊警消出動，現場測得硫化氫數值12PPM，趕緊一直灑水稀釋。高雄市環保局初步研判，可能是沼氣。
高雄市環保局空汙處理小組趕到現場，警消人員持續配合灑水稀釋，打開人孔蓋，一直往裡頭注水。一直到晚上8點5分，現場偵測數值為0，稽查人員仍不敢大意，持續在現場警戒中。環保局初步研判，可能是沼氣。
硫化氫H₂S是無機化合物，正常是無色、易燃的酸性氣體。硫化氫有類似臭雞蛋味，低濃度的硫化氫，對眼、呼吸系統及中樞神經會有影響。
高雄市環保局表示，現場初步判斷為水溝沼氣，經由消防局進行沖水作業後，再於進行複偵，五用氣體偵測器為N.D.，FID為0.8ppm，並採一氣袋送至FTIR分析，未發現異常圖譜，判斷無空氣汙染危害之虞。
環保局指出，一般水溝異味通常是因為水溝內水無流動或流動緩慢，缺乏氧氣，造成水溝中的物質經反應會產生一些硫化物等沼氣而散發出異味。今晚在水溝測得硫化氫數值不高，經過沖水後未再測出相關數值，民眾可安心。
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