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影／2少年持火掃把繞圈、燒糞坑 警確認身分將通知說明
北市有２國中生涉嫌在百齡橋下點燃掃把轉圈甩火，大喊「拍我，我超帥」，影片上傳IG限時動態，遭轉載至臉書，警方得知消息後，目前已找到甩火掃把的國中生，將通知到案說明；至於掃把疑為水利局外包清潔廠商所有，目前尚無報案、無提告。
影片顯示，兩名少年持點燃起火的竹掃把，在橋下球場使盡全身力氣轉圈甩火，夜晚裡火光四射，其中少年對著同伴大喊「拍我，我超帥」少年還持火掃把燒流動廁所的糞坑，拍攝同伴一陣狂笑聲後直呼「燒屎，好臭，有屎味」最後拍攝糞坑內的火光。
據悉，掃把為水利局外包清潔單位所有，流動廁所則是水利局所管。警方接獲臉書消息後，初步研判少年涉販毀損罪嫌，至於有無涉犯公共危險罪嫌，尚待釐清，目前尚未有相關單位提告。
稍早，警方前往百齡橋下查看，已無相關點火物品及燒毀的掃把；初步了解，少年因為好玩、無聊才會燒掃把，已循線通知學校教官尋獲涉嫌點火的少年，將於放學後由家長陪同至警局說明。
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