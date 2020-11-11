快訊

盤中突破13,200點關卡創新高！台股無懼MSCI降權重 法人：軋三空力道強勁

板模工人1日上山失蹤 家屬託人搜尋 11日中午發現遺體

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

宋姓男子本月1日到基隆市祥豐街要塞司令部附近一處工地工作時，向友人表示心情不好並往山上走去。家人當晚見他沒回家，手機也打不通報案，警、消搜尋3天沒有找到他。家屬委託友人持續搜尋，今午在山林間發現宋的遺體。警方獲報後前往現場採證，報請檢察官相驗死因。

據了解，40多歲宋男住在新北市瑞芳區，在工地當板模工人。本月1日下午在工地工作時先向朋友表示心情不好，想出去透透氣，不久趁沒人注意時獨自離開工地上山。

宋的家人1日晚上發現他遲未回家，打電話也沒接聽。當晚8點多打電話詢問工地友人，才知他心情不好並提早離開工地，急忙報案。

警、消1日晚上上山搜救，沒找到人。2日、3日另行組隊上山，並動用空拍機輔助，擴大搜尋範圍，但仍未找到人。警方今午接到家人報案，指在山上找到宋男遺體，員警隨即前往現場採證，釐清案情。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

宋男從基隆市祥豐街上山後失蹤，警、消搜尋3天未找到人，家屬今向警方報案在山上發現宋的遺體。記者邱瑞杰／翻攝
宋男從基隆市祥豐街上山後失蹤，警、消搜尋3天未找到人，家屬今向警方報案在山上發現宋的遺體。記者邱瑞杰／翻攝

延伸閱讀

女大生遇害後...教部南下督導校安 重現長榮疏失

遊客出車禍報案不知路名 「119報案APP」成功救援

10米高工地綁鋼筋沒護欄 工人才上班二天疑手滑摔死

台中西屯傳工人墜樓 送醫不治勞檢查有無疏失

相關新聞

車禍女警孝順顧家薪水都給媽媽 張麗善：痛失優秀人才

雲林縣北港分局31歲女警黃敏綺9日傍晚下班回家途中不幸車禍身亡，縣長張麗善今天上午8時許前往黃女靈堂上香致意、慰問家屬，...

中壢車站短褲正妹再乞討警見一次罰一次！約定會找工作

近日在桃園市中壢火車站前乞討的24歲年輕沈姓「短褲妹」，不能再以此為業了。中壢警方擔心沈女獨自逗留人來人往的車站，恐生安...

影／父母控幼兒園老師只因寫字醜打女童雙眼 老師否認

台中市議員謝志忠今天和劉姓家長開記者會，控訴豐原區一家幼兒園一名女老師，因為不滿他們6歲女兒在幼兒園不午睡，罰寫字又認為...

樹林鐵皮工廠大火 專做空氣壓縮器材及零件狂燒百坪

新北市樹林西圳街一段203巷一處100多坪鐵皮工廠今凌晨2時許發生火災，由於火勢太大，消防隊獲報後派出100多名消防員前...

板模工人1日上山失蹤 家屬託人搜尋 11日中午發現遺體

宋姓男子本月1日到基隆市祥豐街要塞司令部附近一處工地工作時，向友人表示心情不好並往山上走去。家人當晚見他沒回家，手機也打...

保證獲利太甜 婦人欲匯240萬 警成功攔阻詐騙

台東縣大武鄉一名尤姓婦人受人推薦投資生技公司，並聲稱保證獲利說服尤婦。尤婦不疑有他，至郵局準備匯款240萬元時，引起行員...

投資賭博網站有名牌？ 幼稚園老師被詐上百萬

新北市解姓男子（35歲）與同夥共組詐騙集團，鼓吹網友在疫情期間在家賺錢，解嫌聲稱有人已破解網路球版結果，要網友拿錢投資賺...

保護傘餐廳 中午低調重新營業

為了因應反對逃犯條例修訂草案運動流亡台灣的香港示威者而開設，位於台北市的「保護傘」餐廳，上個月遭人預謀潑糞，造成餐廳廚具...

洗車員警被酸 台南警友議員里長今相挺：認真就該鼓勵

台南永康警分局復興派出所巡邏員警發現警備車外觀有沙塵，於是利用空檔前往自助洗車場，自掏腰包清洗乾淨即恢復巡邏，但洗車過程...

高雄女子酒駕撞燈桿 車頭爛了還直往前開

高雄市25歲莊姓女子今天凌晨3時許下班後駕駛轎車行經楠梓區大學東路421號前，疑似酒後精神不濟，逆向自撞燈桿後倒車駛離現...

潮州竊賊多次變裝躲警追緝 卻因熱天穿太多露餡遭逮

屏東潮州67歲林姓男子因竊盜遭通緝，日前在炎熱的中午時段，頭戴鴨舌帽、面戴口罩及墨鏡遮蔽臉部，並穿長袖衣褲，在新埤鄉親水...

上月遭潑糞！保護傘餐廳今重新開幕 消費者上門支持

上月遭到惡意人士潑糞的「保護傘」餐廳今日重新開幕，住在附近的陳先生成為第一名上門消費的客人，他說從餐廳開店至今他已來店消...

熱門新聞

科技大廠工程師6萬薪月加班100小時 過勞心肌梗塞猝死

影／外套捲進機車風扇 女撞上千萬法拉利恐荷包失血

女警車禍身亡 同事臉書哀悼「萬分惋惜開朗可愛的她 」

少女被偷抄報案電話約出性侵尋短身亡 消防員獲判無罪

市價1500萬法拉利撞機車 一人送醫車禍肇因待查

北港女警意外身亡 換下值班名牌心沈重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。