板模工人1日上山失蹤 家屬託人搜尋 11日中午發現遺體

宋姓男子本月1日到基隆市祥豐街要塞司令部附近一處工地工作時，向友人表示心情不好並往山上走去。家人當晚見他沒回家，手機也打不通報案，警、消搜尋3天沒有找到他。家屬委託友人持續搜尋，今午在山林間發現宋的遺體。警方獲報後前往現場採證，報請檢察官相驗死因。

據了解，40多歲宋男住在新北市瑞芳區，在工地當板模工人。本月1日下午在工地工作時先向朋友表示心情不好，想出去透透氣，不久趁沒人注意時獨自離開工地上山。

宋的家人1日晚上發現他遲未回家，打電話也沒接聽。當晚8點多打電話詢問工地友人，才知他心情不好並提早離開工地，急忙報案。

警、消1日晚上上山搜救，沒找到人。2日、3日另行組隊上山，並動用空拍機輔助，擴大搜尋範圍，但仍未找到人。警方今午接到家人報案，指在山上找到宋男遺體，員警隨即前往現場採證，釐清案情。

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