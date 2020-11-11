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保證獲利太甜 婦人欲匯240萬 警成功攔阻詐騙
台東縣大武鄉一名尤姓婦人受人推薦投資生技公司，並聲稱保證獲利說服尤婦。尤婦不疑有他，至郵局準備匯款240萬元時，引起行員察覺有異，並通知警方處理。最後成功勸說，保住尤婦辛苦錢。
大武警分局表示，這起詐騙案，疑為生技公司疑似利用老鼠會的方式來吸引投資人投資，尤婦日前受到友人推薦投資，保證賺取獲利，一時信以為真，昨天前往郵局進行匯款，由於匯款金額不小，引起行員注意。
過程中，行員詢問尤婦相關匯款事宜，尤婦卻回答支支吾吾，行員察覺可能遭受詐騙，便一邊放慢辦理匯款速度，一面通報警方。員警到場了解後，就知道是投資詐騙手段，經不斷勸說下，尤婦才恍然大悟，停止匯款。
警方呼籲，千萬別相信從未參與過或實際了解的投資，詐騙集團常利用高獲利、高報酬的方式，來騙取民眾匯款，請民眾投資還是要慎選合法公司或循正常管道，避免遭受詐騙，若有疑問，可隨時撥打165反詐騙諮詢或直接撥打110報案。
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