投資賭博網站有名牌？ 幼稚園老師被詐上百萬

新北市解姓男子（35歲）與同夥共組詐騙集團，鼓吹網友在疫情期間在家賺錢，解嫌聲稱有人已破解網路球版結果，要網友拿錢投資賺外快，從今年2月至今，已經有上百名網友受害，其中一名幼稚老師更被騙走上百萬元。台北市刑大偵三隊接獲線報展開調查，日前逮捕解嫌等21人到案。

警方指出，解嫌平時無業，專門從事詐騙，雖然沒有前科，但過去應是詐騙集團高層，行事相當小心。警方搜索時，發現解嫌在新北獨自租屋居住，與同夥出入開賓士、特斯拉等名車代步，被逮後對警方詢問避重就輕。

解嫌等人在網路張貼廣告，專門吸引家庭主婦及欠錢民眾，聲稱疫情期間在家賺外快，可避免群聚感染，解嫌說集團有人破解賭博網站如運動彩、球版等運作機制，可報明牌賺錢。

解嫌要上勾網友投資，聲稱投10萬可拿回11萬、投50萬可拿回70萬、投100萬可拿回150萬元。一名幼稚園老師因為家中欠債，想賺外快因此上當，不斷投錢最後被騙上百萬元。

台北市刑警大隊數月前接獲情資，有詐騙集團在防疫期間，以人頭IG、臉書帳號散播「在家工作、輕鬆獲利、避免群聚」等訊息進行假投資真詐財。專案小組深入追查，發現詐騙集團以解嫌為首，先後在新北市高級社區大樓承租套房、公寓架設電信機房，再透過購物網站購買高人氣、大量粉絲的人頭IG、臉書帳戶刊登「在家工作、輕鬆獲利、避免群聚」訊息，並上傳大量現金、高價餐廳等炫富照片吸引被害人點閱，在廣告連結中附加好友資訊，被害人點擊廣告連結後主動加入好友訊息，該集團再以Line人頭帳戶向被害人稱，其所屬團隊成功破解賭博網站下注機制，只要依指導老師指示下注即可獲利，再以高投資高獲利話術誘使被害人匯款、儲值。

集團自今年2間起迄今至少詐騙被害人達數百人，不法獲利達新台幣上億元，專案小組仍持續擴大清查其他共犯及被害人。