洗車員警被酸 台南警友議員里長今相挺：認真就該鼓勵

台南永康警分局復興派出所巡邏員警發現警備車外觀有沙塵，於是利用空檔前往自助洗車場，自掏腰包清洗乾淨即恢復巡邏，但洗車過程被民眾錄影質疑，還酸「警察這麼閒喔？」言論一出網友反而紛紛留言相挺警察。

為避免影響員警信心，永康分局長呂世明今天與督察組長前往鼓勵，他認為「認真做事的警察，應該表揚，做對的事，分局一定力挺」。