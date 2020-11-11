洗車員警被酸 台南警友議員里長今相挺：認真就該鼓勵
台南永康警分局復興派出所巡邏員警發現警備車外觀有沙塵，於是利用空檔前往自助洗車場，自掏腰包清洗乾淨即恢復巡邏，但洗車過程被民眾錄影質疑，還酸「警察這麼閒喔？」言論一出網友反而紛紛留言相挺警察。
為避免影響員警信心，永康分局長呂世明今天與督察組長前往鼓勵，他認為「認真做事的警察，應該表揚，做對的事，分局一定力挺」。
分局復興派出所警友站站長徐瑋杰聽聞，今天也特地邀請各警友、市議員林燕祝、陳秋萍、李鎮國、楊中成及永康區多位里長等，一起到復興派出所嘉勉2名員警。他表示，員警勤務為公，自掏腰包清洗巡邏車，讓警車光亮如新，提升警察專業形象，連這些小細節都如此重視，可見在治安維護上，絕對是不遺餘力。還主動表示，清洗警車若有需要警友站協助的地方，將全力支持。
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