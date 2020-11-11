高雄女子酒駕撞燈桿 車頭爛了還直往前開

高雄市25歲莊姓女子今天凌晨3時許下班後駕駛轎車行經楠梓區大學東路421號前，疑似酒後精神不濟，逆向自撞燈桿後倒車駛離現場，事後將車停在大學南路旁，民眾發現燈桿被撞歪、地上留一大攤水漬趕緊報警，莊女酒測值高達每公升0.81毫克，因莊女肇事後已離開現場，警方訊後將依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。

楠梓警分局今天凌晨接獲報案，表示路邊有燈桿遭撞歪斜，過沒多久，有熱心民眾通報，於大學南路發現一輛車頭撞爛的轎車停在路旁，員警到場後看車中沒有人，再往肇事車輛前方走了近50公尺，才發現蹲坐在路邊的莊女，因莊女腿部輕微擦傷，員警先通報救護車將女子送往海軍總醫院救治。

後續交通分隊員警到醫院對莊女進行酒測，發現莊女酒測值達0.81毫克，且莊女肇事後離開現場，沒有做事故後續處理，明顯違反公共危險罪，調閱路口監視器也可清楚看見莊女轎車車頭已經撞爛，卻還緩慢往前開的畫面，將依法移請地檢署偵辦。

楠梓警分局提醒，只要有飲用含酒精成分飲品，絕對不可駕駛任何車輛上路，酒後駕車害人害己，切勿貪杯酒駕，楠梓警分局也會持續嚴正執法，取締酒後駕車，希望有喝酒習慣的人，不要有僥倖心理，造成終身的遺憾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康