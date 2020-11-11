潮州竊賊多次變裝躲警追緝 卻因熱天穿太多露餡遭逮

屏東潮州67歲林姓男子因竊盜遭通緝，日前在炎熱的中午時段，頭戴鴨舌帽、面戴口罩及墨鏡遮蔽臉部，並穿長袖衣褲，在新埤鄉親水公園建功路遊蕩，過程中，巡邏員警察覺有異，且外型貌似轄內通緝犯，上前盤查時，林感覺苗頭不對試圖逃離，遭警察以辣椒水制伏逮捕，警詢後，將他依竊盜罪移送。

據了解，林男無固定工作，經常因缺錢花用到廢棄工廠偷取廢鐵變賣賺錢。10月間，林男再度到廢棄工廠偷竊遭發布通緝，這段期間，林為躲避警方追查經常便裝，躲避警方追查，殊不知警方早已掌握他的行蹤。

直到11月5日中午，林男頭戴迷彩防曬鴨舌帽、面戴口罩及墨鏡遮蔽臉部，並穿長袖衣褲在新埤鄉親水公園建功路遊蕩，由於時正值午後，天氣相當炎熱，巡邏警員察覺有異，便上前查看。