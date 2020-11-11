車禍女警孝順顧家薪水都給媽媽 張麗善：痛失優秀人才

雲林縣北港分局31歲女警黃敏綺9日傍晚下班回家途中不幸車禍身亡，縣長張麗善今天上午8時許前往黃女靈堂上香致意、慰問家屬，縣警長朱宗泰也指示分局成立治喪團隊，全力協助家屬喪事事宜，並從優提報撫卹，後續也將持續關心陪伴家屬，協助所需。

據了解，黃敏綺家中開電器行，當初為了減輕雙親負擔而報考警察，從警約11年，去年為了陪伴爸媽，請調回北港分局服務，曾在外勤執勤，後調至勤務中心，每天騎機車往返雲林、嘉義通勤，平常都將薪水交給媽媽，1周花不到百元，生活過得簡樸，甚至思考為了家裡狀況，打算不婚。

據悉，黃敏綺家住六腳鄉，家有5女1男，黃女排行老大，下有4妹1弟，身為大姊的她相當照顧弟妹，是弟妹眼中的好榜樣。尤其黃家人幾乎都在軍警消單位服務，二妹是消防員、三妹與四妹從軍、五妹在民間企業任職，么弟目前就讀警專。

黃敏綺9日下午5點30分下班，騎機車返回住家途中，才過約10分鐘就遇上死劫，永遠回不了家。長官、同事及親友接獲惡耗都難以相信。縣長張麗善今天在警長朱宗泰、北港分局長顏偉丞陪同下前往靈堂上香，並慰問黃女雙親。

張麗善表示，對於年輕女警生命的隕歿，她感到難過與惋惜，希望親自慰問家屬，望他們保重，堅強面對未來的路；縣警長朱宗泰也指示北港分局成立治喪團隊。