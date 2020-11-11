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西濱快速路10車連環追撞 驚險車禍因拖車上木棧板掉落
西濱快速道路台中清水段今天上午發生追撞車禍，一輛拖車上的木棧板掉落，後方車輛煞車不及追撞，共3車追撞，車流回堵時，一輛大貨車從後方連續再追撞6車，造成二件車禍，共10輛汽機車追撞，場面驚險，無人受傷，肇事原因警方調查中。
警方調查，今天上午9點40分，西濱快速道路北上151.2公里處 ，黃姓男子開拖車載木棧板，在內線車道南往北直行，車上載運的棧板散落，造成後方同向車道2輛轎車煞停閃避時追撞。
追撞車禍發生時，該路段交通受阻，車流回堵一公里多，警方正要趕到現場處理時，9點45分，在北上152.4公里處，又發生7輛車追撞車禍，一輛大貨車煞車不及，追撞前方6輛汽機車，包括一輛重型機車，警方對所有駕駛人酒測，都無酒駕。
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