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影／父母控幼兒園老師只因寫字醜打女童雙眼 老師否認
台中市議員謝志忠今天和劉姓家長開記者會，控訴豐原區一家幼兒園一名女老師，因為不滿他們6歲女兒在幼兒園不午睡，罰寫字又認為女童的字醜，涉嫌打女童的雙眼4下，女童的雙眼下皮瘀青，已到醫院驗傷並到派出所提告傷害；女老師今天在電話訪問中否認打女童，只說自己沒照顧好女童，造成她受傷才向家長道歉。
女童的父母今天在記者會中控訴指出，6歲女兒8月13日放學回家，被家長發現雙眼下瘀青，詢問才知，女童當天中午在幼兒園沒睡午覺，和同學聊天被一名女老師罰寫字，老師罰她寫字，看到女童的字太醜，用手打女童的雙眼4下，父母當天帶女童到衛福部豐原醫院驗傷，內容寫女童眼下有鈍傷，需再到眼科追蹤觀察，不確定將來視力是否受損。
市議員謝志忠表示，事後幼兒園否認女老師打女童雙眼，女老師也否認，女老師說是女童跌倒撞到桌子受傷，幼兒園說沒有監視器畫面，父親對女童錄影對話，說明被女老師打雙眼經過，謝志忠說，女童6歲可清楚描述經過，她不是導演和編劇，不會說謊；家長說，在多次協調過程中，有一次女老師才承認一時情緒失控打女童雙眼，也當場道歉，但事後沒再和家長聯絡或說明，家長認為女老師沒有道歉誠意，早已到豐原警分局報案提告傷害；謝志忠說，台中市教育局和社會局在此案調查中都說，女老師沒打女童，他認為二個局都已功能失靈，台中市府今天回應，目前仍在向二局查詢了解此案中。
女老師今天在電話訪問中，否認打傷女童，她說當時會向家長道歉，因為自己沒照顧好女童，讓女童受傷，她這部分有疏失，被問到家長已告她傷害罪，女老師只回「我知道了」；記者今天中午到幼兒園要訪問園方說法，一名老師只說，董事長和園長都不在，不便回應。
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