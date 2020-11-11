93歲老翁昏倒撞地 警車開道救護車速送醫救一命
苗栗市93歲陳姓老翁日前在家中昏倒在地，警方據報後通知消防局到場，救護人員初步心肺復甦術（CPR）急救，警車開道5分鐘內送醫院，苗栗警、消人員即刻救保住生命。
苗栗警察分局今天指出，北苗派出所11月7日上午9點多接獲通報，陳姓老翁在苗栗市家中不明原因昏倒，情況危急，警員羅翊嘉、陳尚廷趕往處理，發現老翁沒有回應，警方通知消防局救護人員到場，先行CPR初步急救後，警車開道讓救護車迅速送醫院急救。
陳姓老翁經醫院急救，恢復呼吸心跳，無生命危險，家人到醫院探望陳姓身體無大礙，頓時放下心中的大石頭，感謝警方及消防局救護人員積極救人。
苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示，員警接獲通報第一時間迅速到場，以同理心積極協助迅速就醫，保住民眾寶貴性命，讓家屬卸下心中的擔憂，肯定員警及時協助救人之精神。
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