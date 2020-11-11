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中壢車站短褲正妹再乞討警見一次罰一次！約定會找工作

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

近日在桃園市中壢火車站前乞討的24歲年輕沈姓「短褲妹」，不能再以此為業了。中壢警方擔心沈女獨自逗留人來人往的車站，恐生安全疑慮，昨天下午同社會局社工到場協助，並告知沈女，未來如再有乞討行為，「見一次罰一次」。

中壢火車站近日傳出有名年輕長髮女子穿著短褲、外套，提著一個粉紅色行李箱，連日獨自一人坐在車站外的角落，身前還擺著一個泡麵紙碗，有民眾將拍下照片PO上臉書社團網並報警，照片引起網友熱議，不少人前往關心。其父無奈表示「已不是第一次，怎麼勸也勸不聽」。

由於台南日前發生女大生遭擄殺案件，有民眾擔心沈女發生意外，要求警方積極處理，因此中壢警方昨天會同社回局人員，將沈女帶回社會局安置，稍晚也由社工陪她回租屋處。

警方向她告知，之後若有乞討情事發生，將依社會秩序維護法第82條，於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者，處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。她也向警方保證「以後不再乞討」；沈女也與社會局社工約定今天到就業服務站「找工作」。

中壢警方也強調，未來將強化婦幼安全的維護，加強轄內巡守，主動邀請社會局等相關單位及家屬研討後續安置作為，妥善安置沈女，希望此事「就此打住」。

警方告知沈女，未來如再有乞討行為，「見一次罰一次」。記者高宇震／翻攝
警方告知沈女，未來如再有乞討行為，「見一次罰一次」。記者高宇震／翻攝

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