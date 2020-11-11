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樹林鐵皮工廠大火 專做空氣壓縮器材及零件狂燒百坪
新北市樹林西圳街一段203巷一處100多坪鐵皮工廠今凌晨2時許發生火災，由於火勢太大，消防隊獲報後派出100多名消防員前往灌救，共花了半小時才將火勢控制，目前警消仍在調查詳細的起火原因，這次大火沒有造成人員傷亡，算是不幸中的大幸。
據了解，這間鐵皮工廠專做空氣壓縮器材及零件，全廠面積約100多坪，由於火勢來得又凶又快，相當猛烈，連住在工廠旁的宮廟阿伯都被嚇醒，趕緊打電話報案。
消防人員派出100多人到場搶救，花了約30分鐘才將火勢控制，直至3時許才撲滅火勢，經調查沒有人員傷亡，也排除人為縱火，初判可能是電線走火造成的火災，鑑識人員目前已在調查，希望釐清事發真正原因。
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